Суд отказался выпускать досрочно друга Мамаева и Кокорина

Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

В пресс-службе суда сообщили, что «на выездном заседании в ИК № 6 суд рассмотрел ходатайство Протасовицкого об условно-досрочном освобождении», передает ТАСС.

Оно было отклонено, «решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции».

Адвокат Николай Савостьянок подтвердил эту информацию, сообщив, что «в ходатайстве отказано», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что суд перенес заседание по вопросу освобождения друга Кокорина и Мамаева по УДО.

Напомним, Протасовицкий должен отбывать наказание до 13 ноября 2019 года, ходатайство о его освобождении по УДО поступило в суд 12 августа.

При этом Александр Кокорин и Павел Мамаев 17 сентября вышли из колонии по УДО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД