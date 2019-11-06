Песков заявил об искажении правды в фильмах о захватах заложников

Авторы некоторых фильмов о трагедиях, связанных с захватом заложников, искажают правду, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не вся информация, приведенная в фильмах относительно того, что многие [бывшие] заложники не получают помощь, соответствует действительности. Некоторая информация передергивается, мы это проверяли», – заявил Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал вопрос о необходимости помощи пострадавшим от рук террористов в Москве и в Беслане, объемы которой сами пострадавшие якобы считают недостаточными.

По словам Пескова, память о подобных трагедиях общество будет хранить всегда. «Мы всегда будем помнить о жертвах терроризма, о героях, которые боролись с террористами и отдали свои жизни», – заверил он.

Представитель Кремля отметил, что не смотрел недавно вышедший фильм, посвященный годовщине со дня захвата террористами в Москве зрителей мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. По его словам, также эту картину не смотрел президент Владимир Путин.