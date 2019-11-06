Погребинский оценил заявление о требующем «крови и посадок» народе Украины

«Рябошапка похож больше на человека, который думает, что ему дали меч, и он будет зачищать своих противников. Но если при этом он хоть что-нибудь сделает для реальной борьбы с коррупцией – это уже неплохо», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление генпрокурора Украины Руслана Рябошапки о том, что украинское общество «требует посадок и крови».

«То, о чем говорит Рябошапка – не первый приоритет среди требований украинцев. Но, конечно, борьба с коррупцией – это одна из важных целей, – сказал киевский политолог Михаил Погребинский. – При этом она интерпретируется как требование наказания тех, кто справедливо обвиняется в коррупции. Естественно, верхушка старой власти относится к этой категории людей».

«Слова Рябошапки выглядят так, будто народ спит и видит, как на виселице будут висеть Парубий, Порошенко и компания. Но на самом деле народ просто требует очищения страны от коррупционной составляющей. А позиция новой власти выглядит так: «мы пришли белые и пушистые, мы должны зачистить тех, кто раньше командовал. От нас этого требует народ», – пояснил киевский политолог.

«У меня лично есть сомнения в том, что они белые и пушистые. Существует более чем достаточно оснований, чтобы говорить – среди представителей новой власти Украины есть люди, напрямую связанные с коррупционными схемами. Чего стоит одно только присутствие во власти министра внутренних дел Авакова?», – напомнил Погребинский.

«Или же сам Рябошапка, у которого активы находятся во Франции, семья живет во Франции... Невозможно представить себе, что эти люди распродадут свои активы и начнут бороться с коррупцией, как говорил Феликс Дзержинский, «с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками», – отметил собеседник.

«Потому Рябошапка похож больше на человека, который думает, что ему дали меч, и он будет зачищать своих противников. То есть, представителей старой власти, которые не защищены связями с такими людьми как Коломойский и Пинчук. Но если при этом он хоть что-нибудь сделает для реальной борьбы с коррупцией – это уже неплохо. При этом фраза «народ требует крови» выглядит для меня сомнительно», – подчеркнул Погребинский.

По его словам, действительно громкие уголовные могли бы быть возбуждены в отношении самых «крутых» украинских олигархов.

«Речь идет о Коломойском, который вывел сотни миллионов долларов из своего банка, и против которого возбуждены уголовные дела в США. Есть злоупотребления на сотни миллионы долларов со стороны самого богатого человека Украины Рината Ахметова. Но я не верю, что против них будут возбуждены дела. А в отношении коррупционеров среднего уровня возможно и будут», – заключил Погребинский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для возвращения доверия к его ведомству украинский народ поддерживает крайние меры – решительные действия и, как минимум, громкие дела.

«Вернуть доверие можно в том числе, к сожалению, посадками. Причем громкими посадками. Общество требует крови», – заявил чиновник. При этом Рябошапка привел статистику социологической группы «Рейтинг», согласно которой 63% украинцев не доверяют прокуратуре.

Напомним, ранее Верховная рада впервые поддержала снятие депутатской неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича для возможности привлечь его к уголовной ответственности.

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