Зеленский взял в советники американского юриста

Американский адвокат Эндрю Роман Мак назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины вне штата», – говорится в документе.

Эндрю Роман Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ. Кроме того, он является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, передает украинское издание «Сегодня».

Также он имеет опыт координации трансграничных споров и консультирования украинских компаний по вопросам взаимодействия с партнерами в США.

Американский юрист также имеет опыт консультирования компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами из Соединенных Штатов. У Мака есть американское и украинское свидетельство адвоката. В 2010 году издание Kyiv Post назвало его одним из самых влиятельных иностранцев на Украине.

Ранее Зеленский назначил шоумена, креативного продюсера студии «Квартал 95» Сергея Сивохо на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по Донбассу.

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