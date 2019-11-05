Глава департамента образования НАО подала в отставку после убийства ребенка в детсаду

Руководитель регионального департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (НАО) Лина Гущина подала в отставку после убийства шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, прошение об отставке принял губернатор НАО Александр Цыбульский.

Кроме того, заведующая ГБУ ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка», где произошла трагедия, Галина Овчинникова написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением, говорится в сообщении на сайте администрации НАО.

Напомним, 31 октября 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа» в детском саду, злоумышленника задержали. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он объяснил «голосами в голове».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре.