Житель Тюмени прокатился по городу с торчащим из багажника муляжом трупа

В Тюмени правоохранительные органы начали проверку после того, как мужчина, отмечая Хэллоуин в ночь на 1 ноября, ездил по городу с муляжом трупа, чьи ноги торчали из багажника автомобиля, сообщили пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В отдел полиции граждане сообщили, что по улицам Тюмени передвигается автомобиль, из которого торчат ноги. Сотрудниками Росгвардии и вневедомственной охраны гражданин был установлен, доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка по этому факту. В случае установления нарушений с его стороны он будет привлечен к ответственности», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что проверка продлится 10 дней, в случае необходимости она может быть продлена до 30 дней.

Как заявили в ведомстве, «сотрудники Росгвардии сразу поняли, что это манекен». Фото опубликованы в группе «Вконтакте» «Омбудсмен полиции».

Ранее во Владивостоке женщина пострадала из-за взрыва неизвестного предмета с надписью «с Хэллоуином», который она подняла с земли в школьном дворе.