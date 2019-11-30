Актриса Хилькевич призналась, что ей стыдно за российских мужчин

Актриса Анна Хилькевич в интервью Дмитрию Шепелеву призналась, что иногда ей бывает стыдно за российских мужчин.

Хилькевич рассказала, что испытывает чувство стыда за российских мужчин, потому что они «пьют, ленятся и не любят помогать женщинам». «Но не все», – уточнила актриса в интервью, опубликованном на YouTube.

При этом она отметила, что в отношении белорусов придерживается другого мнения, объяснив это тем, что ее отец – белорус.

Ранее Хилькевич попала в рейтинг самых богатых российских блогеров Instagram по версии Forbes.