Захарова рассказала про пять минут, которые «подвели The New York Times под фейк»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила газету The New York Times в фейке о ситуации с эвакуацией заболевшего военного атташе США из Москвы.

Она рассказала, что 2 ноября газета NYT опубликовала статью «Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы», в которой утверждается, что в августе российские власти якобы без какой-либо причины задержали рейс с работником дипмиссии, который отправлялся на лечение в ФРГ. Захарова ответила на эту статью в Facebook, озаглавив свое объяснение словами «Пять минут, которые подвели The New York Times. Под фейк».

Она заметила, что за две недели до публикации статьи МИД направил по просьбе NYT разъяснения о событии с вылетом американского военного атташе из Москвы. В комментарии указывалось, что именно авиаперевозчик на час перенес отправление самолета, а Россия сделала все, чтобы минимизировать задержку. Причиной задержки оказались неправильно оформленные документы прилетевших спецбортом иностранных врачей, которых перевозчик ошибочно включил в состав экипажа.

«Тезис о якобы имевшей место задержке рейса был аргументированно опровергнут. Несмотря на это, американское издание намеренно скрыло от аудитории изложенную в комментарии министерства хронологию событий, предоставив искаженную версию событий, не приводя при этом ссылки на факты», – отметила Захарова.

По ее словам, решающее значение сыграли данные, о которых американское издание знало, но даже не упомянуло. Речь идет о том, что взлет осуществлен на пять минут раньше времени, указанного в заявке.

«То есть самолет вылетел на пять минут раньше заявленного авиакомпанией и утвержденного службами в пролетных документах времени, что в принципе делает всю историю о намеренной задержке рейса бессмысленной!» – отметила Захарова.

По ее словам, «это и есть фейк», когда издание располагает фактами, но не публикует их.

«Подобный материал – это скандал. Подлог в чистом виде», – подытожила Захарова.