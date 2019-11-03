Саудовская Аравия решилась на продажу акций Saudi Aramco частным инвесторам

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) одобрил публичное предложение акций государственной Saudi Aramco. IPO будет проведено на саудовской бирже при участии частных инвесторов, сообщили в госоргане.

«Проспект будет включать всю необходимую для принятия решения инвесторов информацию, включая финансовые аспекты», – передает ТАСС сообщение CMA.

В сообщении не указывается количество акций, которые могут быть проданы, также нет сообщения о сроках начала сбора заявок.

Указывается, что разрешение на листинг действует в течение шести месяцев с момента выдачи.

Компания сообщила, что Saudi Aramco проведет IPO на саудовской бирже Tadawul, участие доступно и частным инвесторам.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с низкими ценами на нефть, которые в том числе привели к решению о продаже акций Saudi Aramco.

Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, крупнейшая в мире по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. За 2018 год Saudi Aramco получила рекордную в мире прибыль – 111 млрд долларов при общей выручке 355,9 млрд долларов.