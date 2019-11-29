Губернатора Ленобласти посвятили в кванторианцы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел технопарк «Кванториум» во Всеволжске, там он прошел посвящение в «кванторианцы».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в детском технопарке «Кванториум» на базе Агропромышленного техникума во Всеволожском районе, передает online47.ru.

Технопарк начал работу в сентябре этого года. Для его создания привлекли федеральное софинансирование. Из бюджета региона на это ушло 24,1 млн рублей.

Кванториум во Всеволожске включает в себя 6 направлений обучения современным технологиям и профессиям. Обучаются здесь подростки в возрасте от 11 до 18 лет.

«Мы когда начинали этот проект, тут была разруха, аварийное состояние. Я не думал, что мы уложимся в сроки, которые сами себе поставили. Здесь столько интересных цехов. И самое важное – глаза ребят. Их не оторвать от процесса. Мы попали в точку. Это здорово. Здесь удалось применить современный дизайн, современные технологии. Ребенок должен работать в современном стиле, заражать этим своих родных, близких, друзей. Меня удивило направление альтернативной энергии. Ребята собирают и программируют дроны. Это удивительно. Наша задача тиражировать такие технопарки по всем городам Ленобласти», – отметил губернатор.

Всех детей и взрослых, которые находятся в кванториуме, называют кванторианцами. Губернатор также прошел посвящение в этот статус.