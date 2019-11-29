Нефть подешевела на опасениях за мировой спрос

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром сохраняют негативную динамику третий день подряд на фоне возросших торговых рисков, которые усилили опасения за спрос на сырье.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,46% – до 62,98 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,22%, составив 57,98 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Мировые инвесторы опасаются усиления торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за нового закона США, касающегося Гонконга. Это может негативно отразиться на всей мировой экономике и спросе на нефть.