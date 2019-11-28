Возбуждено дело после сноса объекта культурного наследия в Воронежской области

Отдел МВД по Рамонскому району Воронежской возбудил уголовное дело по факту сноса объекта культурного наследия «Усадьбы Олениных» XVIII–XIX веков постройки в селе Староживотиное.

Собственник здания, находившегося в заброшенном состоянии, неизвестен. Сообщение о том, что усадьба снесена, поступило в областное правительство в конце октября, однако здание, вероятнее всего, было уничтожено раньше, сообщает «Коммерсант».

Предположительно, что к сносу объекта культурного наследия могла привести ошибка. Усадьба находилась на территории учебно-опытного лесхоза Воронежского государственного лесотехнического университета. В конце августа – начале сентября университет решил снести на своей территории несколько ветхих сараев. Возможно, водитель экскаватора решил, что заброшенная усадьба является объектом, который ему следует снести. Однако в вузе утверждают, что постройки сносились при помощи грузовика-металловоза, который не мог разрушить кирпичное здание.

Ранее сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области сгорела заброшенная усадьба, ранее принадлежавшая прадеду поэта Александра Пушкина.