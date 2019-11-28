Косачев разоблачил циничную позицию США по Минским договоренностям

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» 9 декабря в Париже нужна для сближения взглядов сторон, а не для навязывания позиций, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Парижская встреча, как и любой саммит, нужна для того, чтобы сблизить позиции сторон, а не навязать одну из них другой. Если исходить из черно-белой палитры в интерпретации происходящего на юго-востоке Украины («Киев во всем прав, Москва во всем не права»), собираться во французской столице лидерам четырех стран просто не нужно», – написал Косачев в Facebook ответ на распространенное в среду заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус о том, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Россию в вопросе выполнения ею Минских договоренностей.

Косачев назвал позицию США «циничной и деструктивной», добавив, что американская сторона хочет «любой ценой оторвать от России Украину, привязав ее к себе».

Он заявил также, что саммит в Париже может получиться результативным, при условии, если «будут стараться все его участники».

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В Кремле сообщали, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную встречу на полях «нормандского» саммита в Париже.

Ранее в четверг глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что Соединенные Штаты намерены продолжать «оказывать давление» на Россию с целью выполнения Минских соглашений.

При этом Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. МИД России подчеркивал, что Москва не является стороной Минских соглашений и может лишь в той или иной степени влиять на конфликтующие стороны.

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