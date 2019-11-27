На МЦД произошел сбой из-за попытки суицида

На первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) вечером в среду увеличились интервалы движения из-за попытки самоубийства, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

«Сегодня около 20 часов на МЦД-1 интервалы движения кратковременно были увеличены до 11 минут. Это произошло из-за попытки суицида. Были предприняты оперативные меры для того, чтобы было можно продолжить движение», – сообщается в Twitter ЦППК.

Подробности инцидента не раскрываются.

В четверг президент Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.

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