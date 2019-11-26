Матвиенко поддержала идею освобождения малообеспеченных семей от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство серьезно обсуждает возможность освободить от НДФЛ малообеспеченные семьи.

«Сейчас активно обсуждается и в СМИ, и в правительстве идет дискуссия о возможности освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей. Я бы это поддержала. Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это разумное предложение, потому что разница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Спикер заверила, что Совфед поддержит освобождение от НДФЛ всех компенсационных выплат, сообщает РИА «Новости».

В понедельник премьер Дмитрий Медведев заявил, что тема освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ) прорабатывалась правительством.