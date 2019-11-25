Объявлены победители премии «Студент года – 2019»

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» до сих пор главная противолодочная сила у берегов РоссииФото: Павел Львов/РИА Новости
В ВМФ России, по данным газеты ВЗГЛЯД, начали обсуждать пересмотр программы военного кораблестроения. Речь идет о необходимости обновления одного из ключевых компонентов морской обороны страны – противолодочных кораблей. До последнего времени строительству этих кораблей уделялось недостаточное внимание. Однако само их существование имеет критическое значение для обороны России. Подробности...
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Как Швеция запугала русских

Этнические преступные группировки являются одной из «визитных карточек» ШвецииФото: OSCAR CORRAL/EPA/ТАСС
Глава МИД шведского королевства пожаловалась на «негативный образ» страны, который отпугивает иностранцев. При этом она отдельно выделила россиян, которые якобы боятся за свою безопасность. Это заявление выглядит просто смешным − ну кого в России можно запугать шведами? Но эта история гораздо сложнее: речь идет об острой проблеме, резко диссонирующей с тем образом Швеции, который у нас сложился.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
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Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если будет принят закон «О профилактике домашнего насилия», это внесет разлад в существующие семьи и поставит под угрозу создание новых. Потому что семья с точки зрения этого законопроекта – чистый ад. Подробности...
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Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Условия жизни, которые кажутся невыносимыми, все-таки раз за разом преодолимы человеком. И эти бескрайние холодные пейзажи. И горящий, но не сломленный протопоп Аввакум. И радость встречи солнца. Подробности...
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              Объявлены победители премии «Студент года – 2019»

              25 ноября 2019, 21:38

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              В Казани объявлены результаты Российской национальной премии «Студент года – 2019» – совместного проекта Российского Союза Молодежи и платформы «Россия – страна возможностей» – в семи индивидуальных и двух коллективных номинациях.

              С 22 по 26 ноября в Казани прошел финальный этап Российской национальной премии «Студент года – 2019» профессиональных организаций, следует из поступившего в газету ВЗГЛЯД сообщения.

              В девяти номинациях премии лауреатами стали 21 индивидуальный участник и 6 студенческих объединений.

              Высшую награду – «Гран-при Студент года» завоевала студентка из Ростовской области Ольга Денисюк.

              Приветствуя участников, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов напутствовал: «Здесь в зале есть победители, но нет побежденных! Мы готовим кадры для нашего народного хозяйства! Здесь люди, которые будут делать Россию ещё богаче, двигать вперед научно-технический прогресс. Желаю, чтобы все намеченные вами цели осуществлялись!»

              Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Степанов поддержал участников премии.

              «Желаю вам всегда набираться сил! Вы – люди, которые собирают вокруг себя самых талантливых. Доказывайте, что вы настоящие лидеры!» – отметил Степанов.

              Министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов также обратился к участникам премии.

              «Лучшая молодежь страны, я искренне вас поздравляю с этим крутым событием. Вы все сегодня абсолютные победители! В 2005 году именно в Татарстане зародилась замечательная премия и стала хорошей традицией! Не важно, где родился, в Татарстане пригодился!  Верьте в себя, ведь сейчас у вас самое лучшее время, студенческое время. Все в ваших силах и все только впереди!», – сказал он.

              «В целом участие в премии «Студент года» 2019 года приняли около 15000 студентов вузов и профессиональных образовательных организаций. По итогам региональных отборочных этапов в финальный заочный этап было подано 767 заявок: 464 от вузов и 302 от профессиональных образовательных организаций. С присоединением премии к платформе «Россия – страна возможностей» в дополнение к 7 индивидуальным номинациям, мы добавили и две коллективные. Конечно, каждый из студентов стремится стать лучшим, лучшим на сессии, лучшим в каком-то конкурсе, но живет он в коллективе. И многие свершения, которые он создаёт, рождаются именно в коллективе. Мы знаем, что навыки общения друг с другом, навыки коллективного творчества и взаимодействия они очень нужны. Мы с вами меняем множество коллективов за свою жизнь, переходим с одного места на другое, но эти навыки остаются с нами и проходят с нами всю нашу жизнь», – отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

              Вручая «Гран-при Студент года», председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий поблагодарил участников конкурса за их драйв и энергетику.

              «С каждым годом этот конкурс набирает новые обороты. В нем принимает участие все больше молодых людей. В этом году «Студент года» разделился среди вузов и среди СПО. Нас поддержала платформа «Россия – страна возможностей». Этот конкурс стал хорошей традицией. Не останавливайтесь на достигнутом! Вступайте в ряды «Российского Союза Молодежи»! Россию строить молодым!» – сказал он.

              Всего по итогам 63 региональных этапов Российской национальной премии «Студент года» профессиональных образовательных организаций в очном финале приняли участие 400 студентов из 48 субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество заявок было подано на номинации: «Творческая личность года», «Профессионал года», «Общественник года» и «Спортсмен года».

              Конкурсные испытания премии – специально разработанная технология, включающая индивидуальные конкурсные задания: самопрезентация, специальные тестирования, диктанты, открытые уроки и тренировки в школах, решение кейсовых заданий и защита проектов.


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