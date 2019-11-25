Объявлены победители премии «Студент года – 2019»

В Казани объявлены результаты Российской национальной премии «Студент года – 2019» – совместного проекта Российского Союза Молодежи и платформы «Россия – страна возможностей» – в семи индивидуальных и двух коллективных номинациях.

С 22 по 26 ноября в Казани прошел финальный этап Российской национальной премии «Студент года – 2019» профессиональных организаций, следует из поступившего в газету ВЗГЛЯД сообщения.

В девяти номинациях премии лауреатами стали 21 индивидуальный участник и 6 студенческих объединений.

Высшую награду – «Гран-при Студент года» завоевала студентка из Ростовской области Ольга Денисюк.

Приветствуя участников, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов напутствовал: «Здесь в зале есть победители, но нет побежденных! Мы готовим кадры для нашего народного хозяйства! Здесь люди, которые будут делать Россию ещё богаче, двигать вперед научно-технический прогресс. Желаю, чтобы все намеченные вами цели осуществлялись!»

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Степанов поддержал участников премии.

«Желаю вам всегда набираться сил! Вы – люди, которые собирают вокруг себя самых талантливых. Доказывайте, что вы настоящие лидеры!» – отметил Степанов.

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов также обратился к участникам премии.

«Лучшая молодежь страны, я искренне вас поздравляю с этим крутым событием. Вы все сегодня абсолютные победители! В 2005 году именно в Татарстане зародилась замечательная премия и стала хорошей традицией! Не важно, где родился, в Татарстане пригодился! Верьте в себя, ведь сейчас у вас самое лучшее время, студенческое время. Все в ваших силах и все только впереди!», – сказал он.

«В целом участие в премии «Студент года» 2019 года приняли около 15000 студентов вузов и профессиональных образовательных организаций. По итогам региональных отборочных этапов в финальный заочный этап было подано 767 заявок: 464 от вузов и 302 от профессиональных образовательных организаций. С присоединением премии к платформе «Россия – страна возможностей» в дополнение к 7 индивидуальным номинациям, мы добавили и две коллективные. Конечно, каждый из студентов стремится стать лучшим, лучшим на сессии, лучшим в каком-то конкурсе, но живет он в коллективе. И многие свершения, которые он создаёт, рождаются именно в коллективе. Мы знаем, что навыки общения друг с другом, навыки коллективного творчества и взаимодействия они очень нужны. Мы с вами меняем множество коллективов за свою жизнь, переходим с одного места на другое, но эти навыки остаются с нами и проходят с нами всю нашу жизнь», – отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Вручая «Гран-при Студент года», председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий поблагодарил участников конкурса за их драйв и энергетику.

«С каждым годом этот конкурс набирает новые обороты. В нем принимает участие все больше молодых людей. В этом году «Студент года» разделился среди вузов и среди СПО. Нас поддержала платформа «Россия – страна возможностей». Этот конкурс стал хорошей традицией. Не останавливайтесь на достигнутом! Вступайте в ряды «Российского Союза Молодежи»! Россию строить молодым!» – сказал он.

Всего по итогам 63 региональных этапов Российской национальной премии «Студент года» профессиональных образовательных организаций в очном финале приняли участие 400 студентов из 48 субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество заявок было подано на номинации: «Творческая личность года», «Профессионал года», «Общественник года» и «Спортсмен года».

Конкурсные испытания премии – специально разработанная технология, включающая индивидуальные конкурсные задания: самопрезентация, специальные тестирования, диктанты, открытые уроки и тренировки в школах, решение кейсовых заданий и защита проектов.