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              Сенатор: Мы смогли убедить Google соответствовать российскому законодательству

                 25 ноября 2019, 19:20
              Фото: Charles Platiau/Reuters
              Текст: Иван Абакумов

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              Благодаря общим усилиям российских и зарубежных официальных структур, руководство Google изменило правила своей работы, чтобы они соответствовали международному праву и законам стран, где эта корпорация работает. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя решение Google ужесточить правила публикации политической рекламы.

              Еще во время избирательной кампании сентября прошлого года российские власти первый раз предъявили претензии к Google по поводу публикации политической агитации, напомнил первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации, единоросс Андрей Климов.

              «Я сам тогда делал заявление по этому поводу. И надо отдать должное – тогда Google внял нашим требованиям и прекратил размещение политической рекламы уже начиная со «дня тишины». Но в текущем году на этой платформе появились и во время выборов были использованы уже другие инструменты для достижения похожих целей», – посетовал сенатор, который руководит временной комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

              «Мы прямо предупредили компанию о том, что это недопустимо, заявили практически на весь мир, что собираемся консолидировать усилия не только международной общественности, не только парламентариев, а целых государств, которые считают себя суверенными, чтобы ничего подобного впредь не происходило», – добавил он.

              «Сейчас я нахожусь в Пекине. Только что закончилась встреча нашей и китайской партийных делегаций с участием председателя Си Цзиньпина. Мы очень подробно обсуждали похожие вопросы, после чего было оглашено наше совместное заявление – «Единая Россия» и Коммунистическая партия Китая объединяют усилия для противодействия любому вмешательству в наши внутренние дела», – поделился Климов.

              «Стоит пояснить, что в Google ведь умные люди сидят, там все просчитывают. Эта компания, при всех оговорках, все же работает ради прибыли своих акционеров. В Google осознали довольно простую вещь: если только одни страны БРИКС встанут на консолидированную позицию, то как минимум 40% территории для распространения своих сервисов Google потеряет. Представьте, какие это потери для компании», – пояснил зампред комитета Совета Федерации.

              «В свою очередь, Google, как и другие американские IT-корпорации, остаются под сильным влиянием заокеанских политиков, которые сегодня помешаны на русофобии. Единственный выход из такой ситуации заключается в том, чтобы Google и подобные ей интернет-платформы отныне уважали бы законодательства тех стран, на территории которых они работают. Обновленные правила Google, в том виде как они опубликованы, соответствуют этой модели поведения», – подчеркнул собеседник.

              «В своеобразной преамбуле к этим правилам сама администрация Google признала, – я по памяти цитирую, – что в некоторых странах на политическую рекламу болезненно реагируют. Чтобы не раздражать ни власти, ни общественность этих стран, мы решили адаптировать наши правила к соответствующим законам этих стран. Например, там, где в «день тишины» и в день голосования нельзя публиковать политическую рекламу, мы этого делать не будем», – отметил Климов.

              Раньше корпорация это делала только применительно к США, а теперь обещает придерживаться таких правил и в других странах. «Это результат, которого удалось добиться путем сложения усилий Роскомнадзора, Генпрокуратуры и других российских, а также международных структур, усилий общественности. Общими силами мы смогли убедить руководство Google отныне соответствовать международному праву и национальному законодательству тех стран, где она работает», – сказал Климов.

              «Мы этот сигнал понимаем так, что Google готова уважать национальные законодательства. Для меня как для гражданина РФ важно, что – уважать и наше законодательство, нашу Конституцию», – отметил сенатор. По его словам, есть данные, что в корпорации Facebook также задумались над решением проблемы размещений политической агитации. «А с другой стороны, например, Твиттер начинает блокировать российские аккаунты явно с тенденциозными целями. И на это российские структуры тоже обращают внимание», – предупредил Климов.

              «В общем, администраторы Google сделали шаг в правильном направлении. Они не нам подарок сделали, а самим себе, потому что в противном случае, все кончилось бы печально и для Google, и для подобных компаний. Всем уже надоело на все это смотреть. Наш мир – это вовсе не территория юрисдикции США. Это территория суверенных государств, большая часть которых требует уважения к собственному законодательству от тех, кто работает на этих территориях и получает с этого доход», – подчеркнул Климов.

              «Хотя речи о полной и окончательной победе не идет, результаты нашей совместной работы налицо. Рекомендации, которые мы давали, в новых правилах корпорации так или иначе учтены», – заметил собеседник.

              Однако он напомнил, что в прошлом году требования российских властей тоже поначалу были выполнены Google, но позднее корпорация вновь стала нарушать правила, правда, с использованием других инструментов. Правила вступают в силу с января, посмотрим, как это будет реализовано, добавил Климов.

              «Есть буква закона, а есть дух закона. Если они сделают выводы и сами будут фильтровать предложения о политической рекламе, поступающие от третьих лиц, это будет полноценная мера, – отметил сенатор. – Если же администраторы Google будут лишь имитировать соблюдение правил, будут показывать, какие они цивилизованные, как все законы учитывают, а на самом деле будут действовать в целях, далеких от коммерческих, будут изобретать все новые инструменты с целью обхода правил, то к ним появятся новые, возможно более серьезные вопросы».

              Напомним, на прошлой неделе Google объявила об ужесточении правил размещения политической рекламы. Как пояснили представители компании, она намерена принять меры для «укрепления доверия избирателей к политической рекламе», размещаемой на ее платформах. Речь идет об объявлениях, которые показывают в поисковом сервисе Google и на принадлежащем компании портале YouTube, а также размещают на некоторых сайтах.

              В заявлении компании подчеркивается, что Google ограничивает возможности таргетирования агитационных материалов на отдельные группы пользователей. Представители компании отмечают, что ориентировать политическую рекламу можно будет лишь по следующим признакам: возраст пользователей, их пол, а также месторасположение. Допустимой будет практика, предполагающая показ указанных материалов аудитории в каком-либо контексте. К примеру, тем лицам, которые читают в интернете статью на экономическую тему.

              Как сообщал ТАСС, новые правила вступят в силу в Великобритании в течение недели, в других входящих в Евросоюз странах - до конца текущего года. Google будет применять указанные нормы при работе во всем мире с 6 января 2020 года.

              Компания констатирует, что принимает меры для предотвращения распространения заведомо ложной или вводящей в заблуждение информации, касающейся выборов по всему миру. Как поясняется в заявлении, речь может идти, к примеру, об утверждениях о смерти кого-либо из кандидатов, о переносе дня выборов или о том, что проголосовать можно, отправив сообщение с сотового телефона.

              Кроме того, Google отмечает, что противодействует распространению фальшивых видеоматериалов, созданных таким образом, чтобы быть похожими на настоящие записи выступлений кандидатов.

              Компания обещает, что будет предоставлять больше информации о заказчиках политической рекламы, о том, на кого были нацелены агитационные материалы, какая аудитория могла их видеть. Как говорится в заявлении, часть указанной информации, которая касается выборов в США, ЕС и Индии, уже доступна для пользователей. С 3 декабря Google намерена представлять эти данные о выборах на уровне американских штатов.


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