В Грузии проведут плебисцит по мажоритарной системе выборов

Плебисцит по вопросу перехода от смешанной к мажоритарной системе парламентских выборов пройдет в Грузии в 2020 или 2021 году, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«В парламенте есть группа мажоритариев, которые выступают с инициативой перехода на мажоритарную систему выборов. В результате консультаций мы убедили их в том, что к выборам 2020 года мы не сможем рассмотреть ни одну новую инициативу, но мы договорились, что они продолжат работу в этом направлении, но с тем условием, что вопрос избирательной реформы будет вынесен на всеобщее народное голосование (плебисцит) в день парламентских выборов 2020 года или местных выборов 2021 года», – сказал Каладзе, передает ТАСС.

Напомним, парламент Грузии в середине ноября не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.