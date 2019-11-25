МТС продаст украинскую «дочку»

Компания МТС заключила обязывающее соглашение о продаже бизнеса на Украине – оператора «ВФ Украина» – крупнейшему азербайджанскому мобильному оператору Barkcell за 734 млн долларов.

В рамках соглашения МТС через свою 100-процентную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продаст 100% долей в компании Preludium BV (Нидерланды) – единственном акционере «ВФ Украина» – за 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время, передает ТАСС.