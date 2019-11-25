Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье извинился перед матерью одного из погибших

Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, попросил прощения у родных Евгения Графова, тяжело раненного во время трагедии, рассказал источник.

«Я близко знаком с соседом Графовых, который живет через дом от них. Он рассказал, что Шамсутдинов позвонил из СИЗО матери раненного и извинился. Он сказал, что не хотел расстреливать ее сына, но в суете зацепил и его», – сообщил источник «URA.RU».

Подтвердить эту информацию у родных Графова изданию не удалось . Сам пострадавший с настоящий момент находится в столичном госпитале им. Бурденко в тяжелом состоянии.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

После министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье. Шамсутдинов-старший рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.

Военнослужащий Евгений Графов, раненный при стрельбе в воинской части в Забайкалье, находится в тяжелом состоянии, сообщила его сестра Елена.