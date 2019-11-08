Сестра пострадавшего при стрельбе в Забайкалье солдата опровергла его смерть

Военнослужащий Евгений Графов, раненный при стрельбе в воинской части в Забайкалье, находится в тяжелом состоянии, сообщила его сестра Елена.

Сестра солдата опровергла информацию о его смерти, но отметила, что солдат находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

В администрации Сорочкинского сельского поселения Тюменской области сообщили, что сестра и мать пострадавшего находятся в Москве, солдат перенес несколько операций.

Графова доставили в столицу в конце октября. Он пришел в сознание, однако позже его состояние ухудшилось, и врачам пришлось ввести его в искусственную кому.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

После министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье. Шамсутдинов-старший рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.