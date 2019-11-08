Сестра пострадавшего при стрельбе в Забайкалье солдата опровергла его смерть

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8 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 16:45  |  vz.ru
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Осталось решить последнюю проблему «Северного потока – 2»

Германия хочет помочь решить последнюю проблему «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
Германия нашла лазейку, которая позволит снять последнее препятствие на пути нормальной работы «Северного потока – 2» на полную мощность. Первое препятствие разрешилось недавно – Дания после двух лет затягивания, наконец, выдала разрешение на строительство трубы в своих водах. Вопрос «будет или нет построен газопровод» отпал. Остался вопрос, сколько газа сможет по нему качать Газпром и сколько будет зарабатывать на этом Россия.  Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы

У Мурманска есть все необходимые задатки для превращения в столицу АрктикиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Мурманский губернатор Чибис выдвинул амбициозный проект – построить «новую столицу Арктики», Новый Мурманск. Проект, оцененный в 60 млрд рублей, нацелен на решение главной проблемы Русского Севера – оттока населения. Насколько же комфортабельным в таком случае должен стать новый заполярный город, насколько высокими доходы его жителей, чтобы молодым захотелось оставаться там даже в условиях полярной ночи?  Подробности...
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Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»

Российских снайперов в Ливии нет. Но российские интересы - естьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Сообщения о «российских снайперах в Ливии» пришлось опровергать на уровне руководства МИД России. Однако каков бы ни был источник таких спекуляций, само появление подобного рода слухов в западных СМИ стало признаком того, насколько парадоксальным и уникальным с военной точки зрения образом развивается гражданская война в Ливии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Украина заблудилась на майдане

Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
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В чем смысл испытаний на краповый берет

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...
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Идиотизм – считать, что мир устроен так, как ты думаешь

Алексей Алешковский, сценарист
Как правило, стабильность кажется искусственно навязанной ценностью тем, кто чувствует себя стабильно. А тем, кто живет от зарплаты до зарплаты, стабильность кажется недостижимым результатом перемен к лучшему. Сытый голодного не разумеет. Подробности...
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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              Сестра пострадавшего при стрельбе в Забайкалье солдата опровергла его смерть

              8 ноября 2019, 15:24

              Текст: Евгения Шестак

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              Военнослужащий Евгений Графов, раненный при стрельбе в воинской части в Забайкалье, находится в тяжелом состоянии, сообщила его сестра Елена.

              Сестра солдата опровергла информацию о его смерти, но отметила, что солдат находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

              В администрации Сорочкинского сельского поселения Тюменской области сообщили, что сестра и мать пострадавшего находятся в Москве, солдат перенес несколько операций.

              Графова доставили в столицу в конце октября. Он пришел в сознание, однако позже его состояние ухудшилось, и врачам пришлось ввести его в искусственную кому.

              Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

              После министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье. Шамсутдинов-старший рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.


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