Классный руководитель Медведева сравнила ЕГЭ и экзамены в СССР

Бывший классный руководитель премьер-министра Дмитрия Медведева, учитель химии Нина Ерюхина назвала единый государственный экзамен (ЕГЭ) «вредоносной системой оценки знаний» и отметила плюсы советской системы образования.

«ЕГЭ уничтожает наше образование окончательно – это мнение не только мое, это мнение всех профессионалов-учителей. Он уничтожает все лучшее, что было в лучшем в мире отечественном образовании» – сказала Ерюхина, передает РИА «Новости».

Она отметила преимущества прежней системы экзаменов, когда учитель «гордился ответом ученика, ученик учился находить причинно-следственную связь, было живое общение, единение учителя и ученика».

«Мой ученик Дмитрий Анатольевич Медведев тоже сдавал шесть экзаменов в 1982 году и даже сейчас гордится, что говорит, его ответ на экзамене его классный руководитель и учитель по химии, то есть я, назвал лучшим. А что сейчас? Есть анкета, и все сводится к умению ее заполнять. Это просто вредоносная система оценки знаний», – добавила Ерюхина.

По ее мнению, заложенная в СССР система образования давала знания, воспитывала мировоззрение, лидерские качества, социальную обеспокоенность, желание быть полезным, то есть воспитывала «человека в человеке».

«Но сейчас это все уничтожено. Но изменить мы уже ничего не можем, в это вложены уже огромные деньги», – констатировала учитель, добавив, что недавно ее пригласили поучаствовать в экспертизе ЕГЭ как советника президента Российской академии образования.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность отказа от ЕГЭ.