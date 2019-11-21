Велосипедистке Забелинской разрешили выступать под флагом Узбекистана на Олипиаде-2020

Трехкратный призер Олимпиад в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская сможет выступить на Олимпийских играх в Токио под флагом Узбекистана, сообщили в федерации велоспорта страны.

«Ольга сможет выступить на Олимпийских играх в Токио», - ответили в Федерации велоспорта Узбекистана, отвечая на вопрос РИА «Новости» , было ли получено разрешение.

Ранее стало известно, что серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпиад 2012 и 2016 годов по велогонкам на шоссе россиянка Ольга Забелинская написала заявление в Международный союз велосипедистов, чтобы сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана.

При этом Федерация велоспорта России собралась отказать медалистке ОИ в смене гражданства.

Забелинская объяснила смену гражданства.