Медиков на Ставрополье наказали за заражение ВИЧ

Причастных к заражению пациентов ВИЧ медработников больницы Буденновска привлекли к ответственности, заявил глава региона Владимир Владимиров.

«Ответили от главврача до дежурных смены, которые были в тот момент на территории больницы. Кто-то уволен, кто-то наказан, нами выводы сделаны на сегодняшний день. И я думаю, что возможности таких сложных проявлений в нашей медицине на территории Ставропольского края точно будем исключать», – сказал губернатор, передает ТАСС.

Владимиров добавил, что региональные власти провели проверку по факту произошедшего. По его мнению, это происшествие не может быть локальным и на него нельзя не реагировать.

«Мы расследовали и сделали все необходимые выводы», – отметил глава региона.

Ранее региональный СУ СК сообщил, что обвиняемой по делу о заражении пациентов ВИЧ-инфекцией является старшая медсестра инфекционного отделения. Согласно данным следствия, в 2018 году в отделение положили ВИЧ-инфицированного мужчину, обвиняемая не проконтролировала обеззараживание катетеров, один из которых использовался пациентом.

Из-за этого ВИЧ-инфекцией заразили троих детей 2017 и 2016 года рождения и двух взрослых, лечившихся в учреждении.

В ноябре мужчину обвинили в умышленном заражении ВИЧ несовершеннолетней девушки на Сахалине.