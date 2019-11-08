Мужчину обвинили в умышленном заражении ВИЧ девушки на Сахалине

СК по Сахалинской области возбудил дело в отношении 21-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном заражении ВИЧ девушки, сообщили в региональном ведомстве.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 122 УК РФ – заражение ВИЧ-инфекцией.

«По версии следствия, подозреваемый зная, что он заражен вирусом иммунодефицита человека, должен был соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические правила при половых контактах с лицами, не зараженными данной инфекцией. В период с апреля по июнь 2019 года вступал с 16-летней местной жительницей в незащищенный половой акт, не предупредив ее о наличии у него данного заболевания, в результате чего произошло заражение несовершеннолетней ВИЧ-инфекцией», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

В данное время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Напомним, в октябре 2017 года решением римского суда первичной инстанции итальянец Валентино Таллуто, умышленно заразивший вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 32 женщины, некоторые из которых впоследствии умерли, был приговорен к 24 годам заключения.