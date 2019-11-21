Британские ученые предсказали исчезновение мужского пола

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21 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
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Железные дороги избавятся от ключевого наследия СССР

Советские планы сегодня необходимо совместить с современной реальностьюФото: Общественное достояние
Российские железные дороги начинают одну из самых масштабных реформ с советских времен. Речь идет об изменении тарифов на грузовые перевозки, и этот, казалось бы, ведомственный параметр имеет отношение ко всей российской экономике в целом. Какие перемены планируются и как это соотносится с глобальными планами развития железных дорог России? Подробности...
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Путин не случайно предрек распад Евросоюза

За Великобританией могут последовать Венгрия, Польша и Чехия. Еще недавно такой прогноз казался немыслимымФото: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/ТАСС
Президент России спрогнозировал дальнейший развал ЕС и даже назвал возможные сроки − «на рубеже 2028 года». По его мнению, по пути Британии могут пойти некоторые страны Восточной Европы. Еще недавно нечто подобное казалось немыслимым, теперь выглядит вполне вероятным, в любом случае далеко не факт, что дезинтеграция Евросоюза станет хорошей новостью для России. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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Работавший в Москве натовский шпион притворяется наивным пенсионером

Фруде Берг как может оправдывается за шпионскую деятельностьФото: Stian Lysberg Solum/Reuters
«Норвежская разведка меня обманула, я разочарован и опечален». Такими словами возвращенный на родину в рамках обмена бывший норвежский пограничник Фруде Берг оправдывается за то, что он делал в России. Действительно ли разведка использовала этого связника «втемную» и какие правила работы связных используют в таких случаях спецслужбы? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...

Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Как обустроить вандалов

Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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    Кому разрешили носить свастику

    Что производят заключенные в России

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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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              Британские ученые предсказали исчезновение мужского пола

                 21 ноября 2019, 10:08
              Фото: Геркулес Фарнезский, Хендрик Гольциус
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Y-хромосома, содержащая ген SRY, который отвечает за развитие половых признаков у мужчин, исчезнет через 4,5 млн лет, заявил британский генетик Даррен Гриффин из Кентского университета.

              В статье, опубликованной на портале Science Alert, Гриффин пишет, что фундаментальный недостаток этой хромосомы состоит в том, что она содержится в клетках человека в единственном экземпляре и поэтому не подвергается генетической рекомбинации, которая случается в каждом новом поколении и приводит к ликвидации мутаций, повреждающих гены.

              В результате, набор генов, отвечающий за формирование мужского пола, со временем дегенерирует и пропадает из генома, передает РИА «Новости».

              При этом последние исследования показывают, что хромосома вырабатывает механизмы, ттормозящие этот процесс. Датские ученые выявили, что в Y-хромосоме происходит появление нескольких копий генов, отвечающих за функционирование половых органов мужчин.

              Также вырождение замедляется необычными структурами «палиндромами». В случае повреждения гена он восстанавливается, «копируя» информацию с сохранившейся половины.

              В статье отмечается также, что даже в случае полного исчезновения Y-хромосомы ген SRY может переместиться на другую хромосому, которая также начнет испытывать недостаток рекомбинации.

              Напомним, в декабре 2018 года американские ученые предположили, что продолжительность жизни женщин может быть связана не с более «трезвым» подходом к жизни, а с наличием дополнительной копии гена, который замедляет старение.

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