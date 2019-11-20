В ООН осудили решение США по израильским поселениям

ООН выразила сожаление из-за решения США изменить позицию по поселенческой деятельности Израиля, об этом сказал на заседании Совбеза специальный координатор организации по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

«Позиция ООН остается неизменной. Согласно резолюции СБ ООН 2334 израильская поселенческая деятельность является вопиющим нарушением международного законодательства и основным препятствием для достижения... устойчивого и длительного мира», – сказал Младенов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ООН сожалеет о решении США не считать нарушением международного права поселенческую деятельность Израиля.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты больше не считают, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право.

В МИД России заявили, что решение Вашингтона признать законным строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан обострит палестино-израильские отношения.