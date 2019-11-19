МИД оценил решение США по израильским поселениям на Западном берегу

Решение Вашингтона признать законным строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан обострит палестино-израильские отношения, заявили в пресс-службе МИД России.

«Расцениваем данное решение Вашингтона как очередной шаг, направленный на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, который обострит и без того напряженную обстановку в палестино-израильских отношениях», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве напомнили, что Россия придерживается позиции, согласно которой «создание Израилем поселений на палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы, является нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению палестино-израильского урегулирования».

«Настоятельно призываем все вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, способных спровоцировать новую опасную эскалацию в регионе и препятствующих созданию условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров», –добавили в МИД.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты больше не считают, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право.