Путин рассказал о выстреле США «в собственную ногу»

Решение США о запрете на работу компаний на российском шельфе является «выстрелом в собственную ногу», заявил президент Владимир Путин.

«Ограничения, которые вводит администрация (США) в последние годы, не помню, больше десятка ограничений введено, 400 с лишним компаний и почти 300 физических лиц, вы знаете, (имеют) эффект бумеранга. Взяли запретили, допустим, своим компаниям – я уже говорил об этом – работать на шельфе. Зачем? Ну зачем? Компании вложили определенные средства в тот или иной проект и вынуждены были потом уйти из этих проектов с потерями. Кого наказали?», – передает его слова ТАСС.

По словам президента, у России и США много общих интересов, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что у нас много общих интересов с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты – великая страна. Мы всегда относились и относимся с уважением к Соединенным Штатам, мы были дважды союзниками в двух мировых войнах. Все это наша общая история, причем история позитивная. Мы, конечно, хотим сотрудничать и в технологической сфере, и в экономике в целом», – сказал Путин.

Он добавил, что Россия хочет сотрудничать с США. По его словам, страны «худо-бедно ведут сотрудничество», в частности, взаимодействуют по Сирии, в вопросах международной безопасности, экономики, энергетики.

«Мне кажется, что и в экономике у нас есть совместные интересы. Уж в энергетике 100%. У нас есть совместные интересы с точки зрения обеспечения международной безопасности. Все-таки Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. Не учитывать этот фактор нельзя», – сказал Путин.

Также он указал, что у России и США очень много «совпадающих площадок для работы».

«Мы готовы к сотрудничеству настолько, насколько готовы они», – сказал Путин.

В среду президент выступает на инвестиционном форуме «Россия зовет!».