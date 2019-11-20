ОАЭ прикрыла «Панцирями» Dubai Airshow-2019

Зенитные комплексы «Панцирь», приобретенные Объединенными Арабскими Эмиратами у России, обеспечивают безопасность авиасалона Dubai Airshow-2019, сообщил помощник заместителя министра обороны ОАЭ генерал-майор Абдалла аль-Хашми.

«Да», – передает ТАСС ответ аль-Хашми на вопрос о том, используются ли ранее поставленные ОАЭ «Панцири» для охраны авиасалона.

По его словам, вооруженные силы страны довольны комплексом.

«Это хорошая система. Для тех требований, под которые он сделан, и для дистанций, на которых работает, «Панцирь» достаточно хорош», – сказал генерал.

Напомним, в 2010 году заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Вячеслав Дзиркалн сообщил, что «до конца текущего года ОАЭ получат от России две партии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».