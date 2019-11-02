Пушков оценил идею Украины о «репарациях» со стороны России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания боевых действий в Донбассе якобы должна выплатить Украине «репарации».

«Репарации за восстановление Донбасса должны платить те, кто его разрушил. Пусть министр инфраструктуры Украины взыщет их с [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, [экс-спикера Верховной рады Александра] Турчинова, [экс-премьера Украины Арсения] Яценюка и других авторов АТО (так на Украине называли карательную операцию ВСУ в отношении Донбасса – прим. ВЗГЛЯД). Тогда он обратится точно по адресу», – написал Пушков в Twitter.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен за свой счет восстанавливать разрушенную инфраструктуру ДНР и ЛНР, даже если республики вернутся в состав Украины. По словам украинского министра, Россия «должна выплачивать репарации».

В Кремле подчеркнули, что такое заявление нельзя отнести «к разряду удачных», и призвали вспомнить, «то начал войну в Донбассе, где находится Донбасс».

Киевский журналист Владимир Скачко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «затаенным желанием» украинских властей является принцип «нам нужна земля, а люди не нужны».

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