Участник «Евровидения» не прошел слепые прослушивания на российский «Голос»

Белорусский певец Руслан Алехно, выступавший на песенном конкурсе «Евровидение» в 2008 году, не прошел слепые прослушивания на шоу «Голос».

Алехно исполнил песню «Подберу музыку» на музыку Раймонда Паулса и стихи Андрея Вознесенского, которую пел эстонский певец Яак Йоала.

«Мы знакомы очень давно. Потрясающий певец. Я не знаю, почему я тебя не узнала. Прости меня», – прокомментировала его выступление Полина Гагарина.

Остальные члены жюри - Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Константин Меладзе – объяснили свой отказ тем, что им не хватило оригинальности в исполнении.

«Совокупность вас и этой песни привела к абсолютно ресторанному пению. Такое пение совсем неплохо, но оно подразумевает, что слушать такую музыку надо выпившим. Это так шаблонно. У нас в Николаеве, где я учился, в ресторане «Нептун» вот точно также пели», – сказал Константин Меладзе.

«Присоединяюсь», – поддержал Шнуров.

Сюткин заступился за Алехно, указав, что «никакого ресторана не почувствовал».

За кулисами белорусский певец признался, что ему нужно было принять участие в шоу, чтобы не жалеть об упущенной возможности в будущем.

Ранее участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Сюткину, на что обратили внимание пользователи сети. Он объяснил это волнением.

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