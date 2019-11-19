Песков разъяснил участие Кремля в реструктуризации «Яндекса»

«Яндекс» не согласовывал, а только обсудил реформу структуры управления с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это одно другому не противоречит: обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству – это одно дело, согласовывать – это другое дело. И абсолютно нормально, когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента с тем чтобы получать «из первых рук» позицию государства, узнавать о тех обеспокоенностях, которые могут возникнуть у государства», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что это не является каким-то «обусловленным согласованием».

«Скажем так, с соответствующими подразделениями», – заметил Песков, говоря о том, с кем именно представители «Яндекса» проводили в Кремле консультации.

Напомним, совет директоров «Яндекса» решил изменить структуру управления компании, внести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов. Эта структура получит часть управленческих функций.

Акции российской компании «Яндекс» на фоне новостей о реструктуризации подорожали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 8,3%, до 38,77 долларов за бумагу.