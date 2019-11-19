Песков прокомментировал возможность возвращения прямых выборов мэров

Кремль не принимал конкретных решений по поводу возвращения прямых выборов мэров городов, не являющихся столицами регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сформулированной позиции по этой теме (прямые выборы мэров) нет», – заявил Песков, передает ТАСС.

По его словам, «на экспертном уровне эта тема неоднократно ставилась на повестку дня, но это никак не было финализировано в какую-то позицию».

К началу 2018 года большинство административных центров и столиц российских регионов отказалось от прямых выборов руководителей. Мэры избираются населением в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске. Прямые выборы глав городских округов и муниципальных районов в Приморье не проходят с 2014 года, когда соответствующий закон был принят краевым парламентом. В 2014-2015 годах все муниципалитеты приняли соответствующие поправки к собственным нормативным актам.

Пресс-секретарь президента также отметил, что заявление Владимира Путина о разрыве между федеральной и муниципальной властью не говорит о разработке новой муниципальной реформы, но в Кремле думают над тем, как избавиться от этого разрыва.

«То, что определенный разрыв функциональный присутствует между федеральным, региональным и муниципальным уровнем, это неоднократно по разным случаям констатировалось. И, собственно, сейчас как раз и думают над тем, как можно избавиться от этого разрыва в самых различных областях. Определенная неэффективность здесь налицо, об этом неоднократно президент говорил», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее на заседании Совета по русскому языку Путин говорил, что «муниципальный уровень власти отделен от государства», и этот разрыв провоцирует ряд проблем, в том числе в сферах здравоохранения и образования. Кроме того, на встрече с представителями общественности Калининградской области глава государства указывал на разрыв между государственным и муниципальным управлением, из-за которого возникают проблемы в здравоохранении и в образовании.