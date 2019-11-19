Российское посольство посоветовало депутату парламента Эстонии «вылезти из танка»

Посольство России в Таллине посоветовало депутату парламента Эстонии, бывшему командующему силами обороны республики Антсу Лаанеотсу «вылезти из танка». Так ведомство отреагировало на его заявление о подготовке России к некой «агрессии».

«Упомянутый депутат вновь говорит о некоей «готовящейся агрессии» со стороны России, видимо, по привычке, приобретенной за многие годы службы в Советской армии, продолжая видеть окружающий мир через танковый прицел», – сказано в сообщении посольства в Facebook.

В ответе дипломаты привели слова Козьмы Пруткова: «Всякий специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя», и порекомендовали Лаанеотсу «вылезти из танка» и повернуться к исполнению своих обязанностей. В посольстве напомнили, что он является членов группы Рийгикогу по связям с Государственной Думой Российской Федерации, «куда он, как можно предположить, записался без всякого принуждения».

«Именно на этом сугубо мирном поле есть широкие возможности проявить себя, что в гораздо большей степени отвечало бы интересам наших стран», – заключили в ведомстве.

Ранее Лаанеотс заявил в эфире местного телеканала, что армия Латвии не способна защитить свою территорию и является слабым звеном обороны стран Балтии, а, между тем, Россия якобы начала перевооружение и «готовится к агрессии». Подобные высказывания звучали и прежде. Так, еще несколько лет назад он призывал Эстонию усилить оборону в противовес России.

Напомним, Лаанеотс после окончания школы поступил в Высшее танковое училище в Харькове, позже закончил Академию бронетанковых войск имени маршала Малиновского в Москве. После этого служил в танковой дивизии на Украине и в Восточном Казахстане. В Советской армии он дослужился до звания полковника.