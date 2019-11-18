В кабмине оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) сократить время продажи алкоголя на час избыточно, сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

«Обращение в адрес правительства носит избыточный характер, поскольку каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта РФ. В некоторых регионах руководители давно это сделали», – сказал Осипов, передает РИА «Новости».

Ранее Общероссийский народный фронт предложил Минздраву сократить на один час максимально разрешенное время продажи алкоголя в стране. Согласно идее, продавать спиртные напитки можно будет с 8:00 до 22:00, а не до 23:00, как сейчас. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил эту идею.