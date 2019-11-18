Нарколог Брюн оценил идею сократить время продажи алкоголя

Сокращения часов продажи спиртного недостаточно для сильного влияния на потребление алкоголя, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Общероссийский народный фронт предложил Минздраву сократить на один час максимально разрешенное время продажи алкоголя в стране. Согласно идее, продавать спиртные напитки можно будет с 8:00 до 22:00, а не до 23:00, как сейчас.

«Это хорошая инициатива, мы ее поддерживаем. Вообще, это всё в логике концепции российской политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем. Нужно корректировать реализацию алкоголя по четырем направлениям: времени, месту, возрасту и цене. Реально сильное влияние на потребление алкоголя среди россиян окажет только комплексное регулирование», – говорит Брюн.

Для начала следует продавать спиртное только в специализированных магазинах, как это устроено в Финляндии, добавил эксперт. Максимально ограничить продажу по времени. В связи с незрелостью организма в 18 лет, стоит поднять возраст продажи до 21 года, считает он. А покупная стоимость бутылки должна быть такой, чтобы покупатель задумался о других способах получения удовольствия.

В Минздраве заявили, что пока рассматривают предложенную идею ОНФ.