Гидрометцентр сказал, кого ждут аномальные холода

На этой неделе аномальные холода ожидают жителей севера европейской территории России и Урала, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам Паршиной, в среду в Архангельской области и в Республике Коми ночная температура упадет до минус 16-21 градуса, дневная – до минус 7-12, что ниже нормы на семь градусов. Между тем на Урале по ночам будет минус 24-29 градусов, днем – минус 16-21, передает «Российская газета».

Во вторник аномальные холода – 17-22 градуса мороза ночью и минус 11-16 днем – придут также на юг Западной Сибири. D середине недели ночью ожидается минус 22-27, днем – до минус 21. На севере Иркутской области столбики термометров ночью опустятся до минус 40.

Сильные осадки возможны в Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области.

В столичном регионе в ночь на четверг возможно похолодание до минус восьми, а дневные температуры вплоть до воскресенья будут стабильными: около нуля градусов.

Напомним, в воскресенье ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в четверг в Москву придет климатическая зима, в столице установятся минусовые температуры.

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