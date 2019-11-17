Названа дата прихода климатической зимы в Москву

В четверг в Москву придет климатическая зима, в столице установятся минусовые температуры, заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник и вторник в столице сохранится пасмурная погода, возможны незначительные осадки, ухудшение видимости, туманы. Температура будет держаться на 4-6 градусов выше климатической нормы, передает РИА «Новости».

«В понедельник ночью это плюс 3-5 Москва, 1-6 – Подмосковье. Днем – плюс 5-7, в Подмосковье – от 3 до 8», – сказал Тишковец.

Ночью во вторник ожидается 3-5 градусов выше нуля (по области – 1-6), днем – 4-6 в Москве и 2-7 по области.

«А вот начиная со среды будет усиливаться арктический антициклон. Ночью по-прежнему все еще пасмурно, морось, но уже прохладнее – ноль – плюс 5. Днем обратный суточный ход, ветер развернется на восточные румбы и начнется подтяжка более холодного субконтинентального воздуха», – сказал Тишковец.

Он добавил, что в среду днем будет холоднее, чем ночью – в Москве от 0 до плюс 2, по области – от минус 1 до плюс 4. Вечером в этот же день установится устойчивый минус.

«Вся эта моросящая влага будет подмерзать вечером в среду. Соответственно, это гололедица и начало заморозков», – сказал Тишковец.

21 ноября, по его словам, ночью ожидается до минус 7, днем около нуля. Ожидается малооблачная, ясная погода.

«И как раз 21 ноября, с опозданием на 11 суток, в Москве начнется климатическая зима. Под этим подразумевается переход среднесуточной температуры в устойчивые отрицательные значения. То есть ночью минус 2-7, днем ноль», – сказал Тишковец.

В пятницу ночью ожидается минус 4-9, днем 0 – минус 5. В субботу ночью – от минус 5 до минус 10, днем 0 – минус 5.

«В четверг мы возвращаемся к климатической норме, а в пятницу, субботу и воскресенье уже даже на 1-2 градуса будет холоднее, чем положено», – сказал Тишковец.

Ранее синоптики предложили назвать предстоящую зиму в Москве «вишневой» из-за превышения температурной нормы на 1-2 градуса.

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