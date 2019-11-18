Эксперт оценил китайские представления о слабых местах России

«Эта публикация передает стандартный взгляд на Россию с точки зрения Китая. Например, демографическая проблема – то, чем страдает Китай, правда несколько в иной плоскости», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Маслов, комментируя публикацию в китайской прессе о «четырех слабых местах России».

«Издание Sohu, в котором появилась публикация о «четырех слабых местах России», никогда не отличалось глубокой, серьезной аналитикой. Это издание для молодых, начинающих бизнесменов, которые хотят хоть что-то узнать», – пояснил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

В материале, опубликованном пекинским интернет-порталом Sohu (перевод представлен «ИноСМИ»), отмечается, что Россия «велика и могущественна», но у нее есть «несколько серьезных слабых мест».

Первым слабым местом России является сокращение численности населения после распада СССР, а также диспропорция женщин и мужчин, которую так и не удалось преодолеть после Второй мировой войны. Sohu в связи с этим приводит слова Мао Цзэдуна: «Чем больше людей, тем больше сил». По мнению авторов публикации, российское 140-миллионное население «мировой державе совсем не по статусу». Второй проблемой Sohu считает «трудности в управлении многонациональным народом», так как многие нацменьшинства якобы «слабо ощущают свою культурную связь с Россией». Третьей проблемой, как заявляет издание, стали экономические трудности. Наконец, проблемой России, по заявлению издания, является «трудная международная обстановка», в первую очередь, противостояние с США и Западной Европой.

«Надо понимать, что Россия не является для Китая вопросом номер один. Это значит, что у многих бизнесменов крупного и среднего звена нет сложившегося мнения по поводу того, что в России происходит», – пояснил эксперт причину появления публикации о «слабостях России».

В целом, в китайской прессе «по поводу России сегодня появляется довольно много публикаций, и в основном они – положительные», – отмечает Маслов. Но анализ «слабых мест» России, проведенный Sohu и другими китайскими источниками, выглядит поверхностным, отмечает собеседник. «Практически умалчивается о создании сети зон опережающего развития, куда можно вкладывать деньги, и иногда это выгоднее, чем вкладывать в Китае. Но постоянно указывает, что Россия не дотягивает до уровня полноценного партнерства», – отметил эксперт.

В данной же заметке сделан акцент на проблемы, референтные для самого китайского общества, указал эксперт. Например, существует представление о демографической проблеме – идет старение населения, пояснил востоковед.

«Во-вторых, Китаю выгоднее представлять Россию не как мировую державу, а как региональную, потому что Китай любит работать с региональными державами, включая их в свою сферу развития, – отметил Маслов. По мнению собеседника, «основная идея Китая сегодня – включить Россию в свои планы. Китай не понимает государств, которые пытаются утвердить независимость национальной экономики и национальных политических идей. Это китайский взгляд на вещи».

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