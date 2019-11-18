Книги Соколова стали продавать по завышенным ценам

В Сети владельцы книг историка Олега Соколова с автографом автора начали продавать их с большой наценкой после того, как стало известно, что он убил и расчленил молодую возлюбленную.

Так, за «Битву двух империй» просят 24 тыс. рублей, за «Битву трех императоров» – 22 тыс. и 30 тыс. рублей (утверждается, что более дорогой экземпляр является «редким»).

Объявления о продаже появились после того, как стало известно о преступлении Соколова, пишет «Фонтанка».

Один из владельцев «Испанской войны и тайны тамплиеров» заявил о желании «избавиться поскорее» от книги и назначил за нее цену в 15 тыс. рублей. Владелец книги утверждает, что намерен перевести полученные деньги родителям убитой Анастасии Ещенко. В интернет-магазинах за книгу просят 459 рублей.

Напомним, испанское издательство Desperta Ferro сообщило, что книгу Соколова раскупили на Amazon, но издательство все равно решило прекратить продажи.