Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет 4–6 градусов, по области – 2–7 градусов. Ветер южный, 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление – 758 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в городе будет 1–3 градуса, по области может опускаться до минус 1.