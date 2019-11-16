В «Радио Свобода» возмутились эксклюзивами Первого канала и «России» о Соколове

Обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева выразила возмущение в связи с рассказом специального корреспондента Русской службы Би-би-си Ильи Барабанова о том, что Первый канал и канал «Россия» договорились со знакомыми историка Олега Соколова об эксклюзивных интервью.

По ее словам, Барабанов, который «писал историю профессора-расчленителя», рассказал «нечто адское».

Рыковцева в Facebook сообщила, что преподаватели и студенты вуза, «где работал убийца», поначалу «охотно шли на контакт», но потом «замолчали».

С Барабановым прекратили общение «не потому, что у них закончились силы, нервы или слова», а «потому что они подписали контракты» с «желтыми шоу», заявила Рыковцева.

«И в контракте сказано: никому, только нам!» – говорится в сообщении.

Уточняется, что «контракты предполагают оплату».

Рыковцева возмутилась тем, что «преподаватели и студенты маленько подзаработают на том, что их профессор убил и расчленил их аспирантку». По ее словам, «публику делают живым участником, живой массовкой этих шоу».

«Вяжут контрактами, в чистом виде на крови, и как бы связками тащат за собой в свою желтую вонючую жижу», – заявила Рыковцева, назвав ситуацию «триллером после триллера».