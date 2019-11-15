Россия и США обсудили в Женеве выполнение ДСНВ

Представители России и США провели в Швейцарии заседание Двусторонней консультативной комиссии по выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщила пресс-служба Госдепартамента.

В Госдепе сообщили, что восемнадцатое по счету заседание Двусторонней консультативной комиссии по выполнению ДСНВ проходило в Женеве в период с 6 по 13 ноября, передает ТАСС. «Американская и российская делегации продолжили обсуждение практических вопросов, относящихся к имплементации договора», – отметило внешнеполитическое ведомство США, не уточнив деталей.

Напомним, в прошлую пятницу заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года. В начале сентября в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с договором, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.

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