Эксперт объяснил необходимость закона об упрощенной регистрации мигрантов

Законопроект, разрешающий купившим в России квартиру мигрантам регистрировать родственников и знакомых, позволит многим из них выйти из тени и нормально работать, заявил газете ВЗГЛЯД президент фонда «Миграция - XXI век», бывший замдиректора ФМС России Вячеслав Поставнин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, разрешающий любым иностранцам, купившим жилье в России, регистрировать в нем своих родственников или знакомых при условии, что они действительно будут там жить. До этого подобным правом – и то с ограничением до членов семьи – обладали только высококвалифицированные работники-иностранцы.

«Регистрация - это вообще основной барьер у нас для легализации всех мигрантов. Прежде всего трудовых, поскольку их больше всего. Надо четко понимать, что у нас свободный въезд в страну, я это подчеркиваю, это надо осознать. До сих пор у нас как было: ты въезжаешь свободно, а дальше начинаются барьеры. Первый большой барьер - встать на миграционный учет. Тот, кто сдает квартиру, не очень хочет ставить съемщиков на миграционный учет. И поэтому, собственно говоря, процветает либо вообще отсутствие учета, либо его покупают. Собственно говоря, вот эта проблема. Мы не знаем, сколько у нас точно мигрантов, где они находятся и так далее. Это мешает всем», - заявил Поставнин.

Он также отмечает, что самый первый и лучший путь - дать возможность мигрантам спокойно заявить о себе и легко встать на миграционный учет.

«Собственно говоря, я рад, что такая тенденция сейчас появилась. Если честно говорить, то официальные «резиновые квартиры», которые выявляются, зачастую создают сами сотрудники правоохранительных органов. Они что, не видят, куда они ставят на миграционный учет людей? Они же их туда и ставят. Это парадокс, конечно. И потом – что значит «резиновые квартиры»? Это проблема, с которой надо разбираться. Это можно сделать на этапе ее возникновения», – сказал Поставнин.

В конце июля специалисты отметили необъяснимый прирост мигрантов в Россию за первое полугодие 2019 года – 218 тысяч человек против 177 тысяч за тот же период 2018-го. Позже выяснилось, что цифра изменилась из-за новой методики расчета, и серьезного прироста на самом деле не было.