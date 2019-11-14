На площади трех вокзалов в Москве начался пожар

На Комсомольской площади в Москве горит склад, на место возгорания направились пожарные подразделения, сообщили в ГУ МЧС по столице.

Горит здание по адресу Комсомольская площадь 1а, строение 18. Площадь пожара достигла 400 кв. м. О пострадавших не сообщается, передает «Интерфакс».