Лавров прокомментировал заявления о «нежелании» России видеть Байдена президентом США

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал заявления бывшего вице-президента США Джо Байдена, согласно которым Россия якобы не хочет, чтобы он стал президентом США.

«Мы уважаем выбор американского народа, как и любого другого народа», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

На вопрос, есть ли Москве дело до того, кто станет следующим президентом США, российский министр сказал: «Думаю, что никакого».

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший о намерении участвовать в предвыборной гонке, заявил, что президент России Владимир Путин якобы не хочет, чтобы он стал президентом США.

Лавров также прокомментировал недавнее назначение нового посла России в Лондоне. Он отметил, что задачами дипломата станут поддержание отношений между двумя странами и объяснение партнерам, что это в их интересах.

В начале ноября президент России Владимир Путин назначил послом в Великобритании Андрея Келина. Он сменил на этом посту Александра Яковенко.