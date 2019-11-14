МИД отреагировал на сообщения о «русском следе» в гибели основателя «Белых касок»

Российский МИД отреагировал на публикацию британской газеты Daily Mail с заголовком «Почему враги России выбрасываются с балконов» о якобы связи гибели сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Москвой.

«Что объединяет погибших в результате падения из окна журналистку из Калининграда Ольгу Котовскую, британского предпринимателя Скота Янга и основателя псевдогуманитарной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье? Оказывается, всех этих людей, абсолютно никак не связанных друг с другом, погибших в разное время при различных обстоятельствах, объединяет то, что их всех «убила Россия». Именно на это намекает британская газета Daily Mail в своей статье с провокационным заголовком «Почему враги России выбрасываются с балконов», – говорится в сообщении МИД России в Facebook.

В ведомстве напомнили, что Москва уже несколько лет говорит про Ле Мезюрье, «которого издание провозгласило «тихим британским героем». С 2016 года МИД опубликовал «не менее 120 материалов с упоминанием циничных преступлений «Белых касок», а также упоминал о вкладе Ле Мезюрье в этот «неоднозначный проект».

«Но западные журналисты предпочитают не видеть и не слышать того, что не укладывается в их привычную картину мира. Всеобщая «либерализация» скверно отразилась на качестве СМИ как таковых. Журналистика фактов сменилась журналистикой мнений, причем мнений ничем не подкрепленных, в духе «хайли лайкли». Факты не нужны, нужны эмоции», – добавили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, подобная реакция западных СМИ уже наблюдалась «при освещении инцидента и с Литвиненко, и с Березовским, и со Скрипалями».

МИД также рекомендовал всем западным СМИ, интересующимся данной тематикой, посетить 20 ноября пресс-конференцию директора российской НКО «Фонд исследования проблем демократии» Максима Григорьева по теме «Деятельность НПО «Белые каски» в Сирии и положение беженцев в лагере «Рукбан».

Ранее в МИД России во вторник заметили, что следствие по делу о гибели сооснователя «Белых касок» еще не началось, а британские СМИ уже начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, по ее данным, Ле Мезюрье в прошлом работал на британскую разведку МИ-6. Однако постпред Великобритании при ООН Карен Пирс опроверг эти сообщения.

Напомним, тело Ле Мезюрье было обнаружено в Стамбуле в понедельник. Предположительно, он погиб, упав с балкона.