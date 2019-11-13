Под «мостом глупости» в Петербурге застряли автобус и газель

Под «мостом глупости» на Софийской улице в Санкт-Петербурге в среду застряла «Газель». Через некоторое время на соседней полосе застрял автобус, полностью парализовав движение на этом участке дороги.

«Газель» стала 173-ей «жертвой» моста. У машины перекосило кузов, увозить ее в итоге пришлось на эвакуаторе, сообщает «Фонтанка».

Следом за грузовым авто вторую полосу движения перегородил автобус, также застрявший под мостом.

Напомним, так называемый мост глупости полностью оборудован предупредительными знаками, в том числе об ограничении высоты проезжающего транспорта. Кроме того, местные власти установили перед мостом дополнительные информационные щиты.

В мае 2018 года, когда под мостом застрял 150-ый грузовой автомобиль, депутат заксобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил оборудовать ограничителями высоты подъезд к конструкции, а также углубить в этой зоне дорожное покрытие.

Летом того же года стало известно, что в Москве есть свой «мост глупости»: он находится над Складочной улицей в Марьиной роще, недалеко от Савеловского вокзала.