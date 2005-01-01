В Москве появился свой «мост глупости»

Пользователи Сети нашли в российской столице низкий мост, напоминающий «Мост глупости» в Санкт-Петербурге, ставший причиной множества ДТП.

Московский мост находится над Складочной улицей в Марьиной роще, недалеко от Савеловского вокзала. По конструкции проходит железная дорога, сообщает телеканал «360».

Высота моста всего 2,2 метра – это на полметра ниже «Газели» с тентом.

Выяснилось, что в него тоже часто врезаются грузовые автомобили и малотоннажки, несмотря на то, что перед сооружением установлены две ярко окрашенные трубы, предупреждающие водителей о препятствии.

Напомним, в мае был предложен способ решения проблемы с «Мостом глупости» в Петербурге, в который врезались не меньше 150 автомобилей.